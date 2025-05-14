للمرة الـ 19.. جالاتاسراي بطلا لـ كأس تركيا 2024-25
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 23:51
كتب : FilGoal
فاز جالاتاسراي بلقب كأس تركيا بالفوز على طرابوزن سبور بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.
وعزز الأسود رصيدهم من الألقاب لـ 19 لقبا في كأس تركيا والأولى منذ 2019.
وخسر طرابزون سبور كأس تركيا للموسم الثاني على التوالي.
ويقترب جالاتاسراي من حسم لقب الدوري التركي قبل 3 جولات على النهاية ليحقق الثنائية المحلية.
🏆 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! 💛❤️#KupaBeyiGALATASARAY pic.twitter.com/QUElBIzogZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 14, 2025
وتقدم جالاتاسراي بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق باريس يلماز.
GOOOOL!⚽️
Barış Alper Yılmaz gol sahnesini erken açtı! (dk. 5)
Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1#ZTK #Trabzonspor #Galatasaray #TSvGS pic.twitter.com/7wq2wokfpL— atv (@atvcomtr) May 14, 2025
وأضاف فيكتور أوسيمين هدفي جالاتاسراي في الدقيقتين 46 و63.
GOOOOL!⚽️
Osimhen ile Galatasaray farkı üçe çıkardı. (dk. 63)
Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 3#ZTK #Trabzonspor #Galatasaray #TSvGS pic.twitter.com/kHfzXeFci5— atv (@atvcomtr) May 14, 2025
وأصبح النيجيري أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بقميص جالاتاسراي برصيد 35 نقطة.
وأضاف أوكان بوراك المدير الفني لجالاتاسراي رابع ألقابه بقميص الفريق بواقع لقبين للدوري ولقب كأس تركيا بالإضافة للقب السوبر التركي.
وكان جالاتاسراي قد تفوق على غريمه التقليدي فنربخشة في ربع نهائي الكاس في لقاء شهد اعتداء جوزيه مورينيو على بوراك عقب نهاية اللقاء.