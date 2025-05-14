للمرة الـ 19.. جالاتاسراي بطلا لـ كأس تركيا 2024-25

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

جالاتاسراي - كأس تركيا

فاز جالاتاسراي بلقب كأس تركيا بالفوز على طرابوزن سبور بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وعزز الأسود رصيدهم من الألقاب لـ 19 لقبا في كأس تركيا والأولى منذ 2019.

وخسر طرابزون سبور كأس تركيا للموسم الثاني على التوالي.

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ويقترب جالاتاسراي من حسم لقب الدوري التركي قبل 3 جولات على النهاية ليحقق الثنائية المحلية.

وتقدم جالاتاسراي بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق باريس يلماز.

وأضاف فيكتور أوسيمين هدفي جالاتاسراي في الدقيقتين 46 و63.

وأصبح النيجيري أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بقميص جالاتاسراي برصيد 35 نقطة.

وأضاف أوكان بوراك المدير الفني لجالاتاسراي رابع ألقابه بقميص الفريق بواقع لقبين للدوري ولقب كأس تركيا بالإضافة للقب السوبر التركي.

وكان جالاتاسراي قد تفوق على غريمه التقليدي فنربخشة في ربع نهائي الكاس في لقاء شهد اعتداء جوزيه مورينيو على بوراك عقب نهاية اللقاء.

جالاتاسراي كأس تركيا طرابزون سبور
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