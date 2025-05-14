بنزيمة ورايكوفيتش يعززان صفوف الاتحاد قبل موقعة التتويج أمام الرائد

تأكدت جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيمة والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش لدعم صفوف فريق اتحاد جدة في المواجهة المرتقبة أمام الرائد.

ويلعب الاتحاد ضد الرائد مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك اللاعبان في التدريبات الأخيرة بشكل كامل، بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في وقت سابق، وسط ارتياح من الجهاز الفني بقيادة لوران بلان.

ويخوض الاتحاد المباراة بطموحات كبيرة، إذ يكفيه تحقيق الفوز لضمان التتويج رسميا بلقب الدوري السعودي، دون الحاجة لانتظار نتائج منافسيه.

وفي المقابل، يسعى فريق الرائد لتحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه بعدما هبط لدوري يلو بشكل رسمي.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 74 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه قبل 3 جولات من النهاية.

الفوز سيضمن للاتحاد التتوج بلقب الدوري قبل خوض الجولتين 33و34، إذ تفوق على الهلال خلال المواجهات المباشرة بالموسم الحالي.