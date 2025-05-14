تقرير: غياب رونالدو وسيماكان عن تدريبات النصر قبل مواجهة التعاون

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

استمر غياب الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان عن تدريبات النصر الجماعية قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي.

ويلعب النصر أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي يوم الجمعة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن غياب الثنائي رونالدو وسيماكان بسبب الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

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ويخوض الثنائي تدريبات تأهيلية من أجل تجهيزهم للفترة المقبلة والمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال المباريات المقبلة.

وكان الثنائي قد غاب عن مباراة الأخدود والتي حقق فيها الفريق الفوز بتسعة أهداف دون مقابل.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 63 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي.

ويتبقى 3 جولات على نهاية الدوري السعودي ويواجه النصر شبح الغياب عن البطولات القارية.

ويبتعد النصر عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ 5 نقاط.

ويتأهل صاحب المركز الثاني رفقة اتحاد جدة المتصدر وأهلي جدة حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة إلى نسخة الموسم المقبل.

بينما صاحب المركز الثالث سوف يتأهل إلى دوري أبطال آسيا 2.

النصر الدوري السعودي رونالدو
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