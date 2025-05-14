"نحن أناس لا يستسلمون أبدا".. شاختار دونتسك بطلا لـ كأس أوكرانيا 2024-25

توج شاختار دونتسك بلقب كأس أوكرانيا للمرة الـ 15 في تاريخه بالفوز على دينامو كييف، غريمه التقليدي، في النهائي بنتيجة 2-1.

واستمرت المباراة لـ 120 دقيقة، وانتهت بالتعادل 1-1، وحسمت ركلات الترجيح الفوز لصالح شاختار.

وحجز شاختار بطاقة التأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وارتفع رصيد شاختار إلى 15 لقبًا في الكأس كرقم قياسي، موسعًا الفارق مع دينامو كييف إلى لقبين.

فيما يقترب دينامو كييف من حسم لقب الدوري، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه قبل جولتين على نهاية الموسم، ويحتاج إلى نقطة واحدة على الأقل لحصد اللقب.

معاناة شاختار

ويواصل شاختار اللعب خارج مدينة دونتسك، التي تدور فيها الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2014.

ولا يزال النادي يتخذ من مدينة لفيف غرب أوكرانيا مقرًا له في الوقت الحالي.

ويخوض الفريق مبارياته خارج ملعبه في أوكرانيا بحضور جماهيري محدود، بناءً على حجم الملاجئ المجاورة لها.

فعلى سبيل المثال، يتسع ملعب أرينا لفيف لحوالي 35 ألف مشجع، ولا يتجاوز الحضور 2000 مشجع فقط بسبب سعة الملاجئ المخصصة للملعب حال حدوث أي ضربات جوية من القوات الروسية.

بينما يشارك في المباريات الأوروبية خارج أرضه بسبب غلق المجال الجوي الأوكراني، سواء في ألمانيا أو بولندا.

وسبق أن صرح سيرجي بالكين، الرئيس التنفيذي للنادي لصحيفة "واشنطن بوست": "من المهم جدًا الحفاظ على هذا الاسم، لأننا نُظهر للجميع أننا سنعود يوما ما، في يوم من الأيام، نعم. ربما لن يكون ذلك غدًا أو بعد غد. ربما سيكون مع لاعبين آخرين وإدارة أخرى يومًا ما، لكننا نؤمن بأننا سنعود يومًا ما".

بينما قال لاعب خط الوسط جورجي سوداكوف لنفس الصحيفة: "يعيش الناس في أوكرانيا ظروفًا صعبة للغاية، وإذا استطعنا أن نمنحهم ولو ذرة من الفرح أو الأمل من خلال لعبنا، فهذا يعني الكثير بالفعل".

وأضاف: "ندخل الملعب ليس فقط من أجل النتيجة، بل من أجل كل من يؤمن بنا، وينتظر الانتصارات. هذا يمنحنا المزيد من التحفيز".

ويعيش لاعبو شاختار في فنادق بعيدًا عن ذويهم من أجل مواصلة مشوار الفريق في المنافسة على الألقاب.

وتوقف الدوري الأوكراني لمدة 255 يومًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولم يتم استكمال موسم 2021-2022.

لكن فولوديمير زيلينسكي رئيس البلاد، رأى أن عودة المنافسات المحلية ستكون سببًا في رفع الروح المعنوية.

في بداية الموسم الجاري، وقبل 3 أيام من مباراة شاختار ضد كريفي، تم قصف الفندق الذي كان من المتوقع أن يحل به لاعبو شاختار، كما تأخرت انطلاقة المباراة لساعات، وتأجلت في النهاية.

في أوكرانيا، يخضع الشاب الذي يبلغ 25 عامًا للتجنيد الإجباري، لكن من يلعب كرة القدم في أحد الأندية يحصل على إعفاء تجاري، لكن هناك بعض اللاعبين مثل ميكولا زيدكوف، الذي اختار الدفاع عن بلاده وقُتل في 2023 خلال إحدى المعارك.

وقدّر دينامو كييف أن أكثر من 80% من جماهيره قد خدموا في الخطوط الأمامية أو أدوا مهام عسكرية أخرى، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس في عام 2024.

قال سوداكوف: "على الرغم من أننا لم نكن في دونتسك منذ فترة طويلة، إلا أن كل واحد منا يشعر بارتباط بالمدينة وبأهلها الذين يحبونها. لقد اعتدنا العيش واللعب في مدن أخرى، وتكيفنا مع الظروف الجديدة، لكننا لا ننسى أبدًا أصولنا. هذا يمنحنا الحافز - ليس فقط للعب من أجل النادي، بل من أجل فكرة، من أجل أمل العودة إلى الوطن".

ويعاني شاختار على مستوى الإيرادات في الفترة الأخيرة، ولم تعد الأكاديميات تفرز أسماءً بنفس القوة كما كان في السابق.

شاختار باع ميخايلو مودريك لتشيلسي مقابل 110 مليون دولار في 2023، تبرع رئيس النادي بـ 25 مليون دولار منها للمجهود الحربي.

وأخيرًا قال بالكين: "نحن أناس لا يستسلمون أبدًا، ولذلك، من المهم لنا أن نلعب".