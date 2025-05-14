عصام هلال لـ في الجول: وصلت مع كهربا وعصمت إلى مصراتة وفي انتظار العودة للقاهرة

كشف عصام هلال مدرب نادي المدينة وصوله رفقة أحمد عصمت ومحمود عبد المنعم "كهربا" إلى مدينة مصراتة في ليبيا.

وقال مدرب نادي المدينة لـ FilGoal.com: "وصلت رفقة أحمد عصمت مدرب أحمال المدينة الليبي وكهربا لاعب الاتحاد إلى مصراتة، ونحن في مكان أمن".

وأضاف "سنحاول توفير تذاكر طيران غدا الخميس صباحا أو مساءً للعودة للقاهرة".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موعد وصول الطاقم الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي إلى القاهرة، في ظل الأحداث التي تشهدها ليبيا خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفية للاطمئنان على الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا، حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي، والطاقم الفني المرافق له المكون من هادي خشبة، وأحمد أيوب، وأحمد شكري".

وتابعت الوزارة: "اطمئن الوزير على محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الاتحاد الليبي، للتأكد من سلامته وإجراءات عودة جميع الرياضيين المصريين إلى القاهرة بالتنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية وجميع الجهات المعنية".