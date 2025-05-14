كرة يد - انتصار سيدات الأهلي في بداية مشوارهن ببطولة كأس الكؤوس

افتتح فريق سيدات الأهلي لكرة اليد مشواره ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بتحقيق الفوز على كالارا الكاميروني.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على نظيره الكاميروني بنتيجة 39-19.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة أندية كالارا الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وبريميرو دي أجوستو الأنجولي.

ويلعب فريق سيدات الأهلي مباراته المقبلة أمام أبيدجان الإيفواري مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتستضيف صالة الأهلي منافسات بطولة كأس الكؤوس حتى يوم 23 مايو الجاري.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حصد فضية السوبر الإفريقي بعد الخسارة أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

ويتأهل أول 4 فرق من المجموعتين إلى ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.