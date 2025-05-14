رسميا - موناكو يعلن ضم إريك داير لمدة 3 سنوات
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 22:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي موناكو ضم إريك داير مدافع بايرن ميونيخ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2025.
إيريك داير
النادي : بايرن ميونيخ
وكشف موناكو الفرنسي عبر موقعه الرسمي ضم داير صاحب الـ31 عاما لمدة 3 سنوات ليستمر حتى 30 يونيو 2028.
وانضم داير إلى بايرن ميونيخ في يناير 2024، وساهم في تتويج الفريق البافاري هذا الموسم بالدوري الألماني.
ولعب داير في مسيرته مع نادي توتنام هوتسبير 370 مباراة، لمدة 10 مواسم من 2014 حتى 2024.
وساهم داير في تأهل توتنام التاريخي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل الخسارة أمام ليفربول بثنائية نظيفة.
ولعب داير 49 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف.
وشارك داير في بطولة يورو 2016، وكأسي العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر.
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