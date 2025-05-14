انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال مايوركا.

ويلعب ريال مدريد ضد مايوركا ضمن الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني.

لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق90+5 جاكوبو رامون يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الوقت القاتل

ق72 تمريرة من مودريتش إلى مبابي الذي اخترق من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت شباك حارس ريال مايوركا.

ق55 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق أردا جولر تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق49 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق مودريتش مرت بجوار المرمى.

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 تسديدة صاروخية من لوكا مودريتش يتصدى لها حارس مايوركا

ق33 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق إندريك مرت بجوار المرمى.

ق18 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق بيلينجهام تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق10 جووول لصالح مايوركا عن طريق مارتن فالجنت.

انطلاق المباراة