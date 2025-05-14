تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ديان هويسين

أحرز ريال مدريد الإسباني تقدما في مفاوضاته لضم ديان هويسين مدافع بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أولوية ديان هويسين هي الانتقال إلى ريال مدريد، في ظل تضمن عقده مع بورنموث شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون جنيه أسترليني.

ويحظى هويسين باهتمام عدد من الأندية منها تشيلسي وأرسنال وبايرن ميونيخ وليفربول، بعد أدائه الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سكاي كشفت أنه لم يتواصل مع بورنموث أي فريق لإبلاغه برغبته في دفع الشرط الجزائي في عقده، لكن ريال مدريد اتخذ الخطوة الأولى وتواصل مع اللاعب وبات قريبا من ضم اللاعب بعد دفع الشرط الجزائي.

وزعم إيدو بورجوس، الصحفي في صحيفة آس الإسبانية: "ريال مدريد وديان هويسين توصلا إلى اتفاق كامل تقريبًا بشأن عقده."

وأشار إلى نادي ريال مدريد على استعداد لدفع الشرط الجزائي على 3 أقساط.

ديان هويسين انضم إلى بورنموث في صيف 2024 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه أسترليني.

ولأن هويسين لعب مباراة واحدة مع يوفنتوس و13 مع روما خلال فترة إعارته موسم 2023 - 2024 لم يكن الخيار الأمثل لأي ناد، قبل أن يتألق رفقة بورنموث.

ديان هويسين رد على أنباء اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه في الصيف معلقا: "أنا هادئ جدًا، لا أُركّز على الأمر حقًا، الآن ليس الوقت المناسب، أنا مُركّز فقط على إنهاء الموسم بشكل جيد".

وأضاف في تصريحات نقلتها سكاي: "والدي هو وكيل أعمالي، يُصلح كل شيء، لا أقرأ أي شيء، ولا أُفكّر في الأمر كثيرًا، أنا فقط أُركّز على أدائي الكروي وأعمل بجد".

وعن شرطه الجزائي، رد: "أركز فقط على صنع التاريخ في هذا النادي".