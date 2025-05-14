انتهت نهائي كأس إيطاليا - ميلان (0)-(1) بولونيا.. بطل لأول مرة منذ 51 عاما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا 2024-25.

ويلتقي ميلان مع بولونيا في نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً.

ويأمل ميلان تحقيق لقب كأس إيطاليا لأول مرة منذ 2003.

فيما يسعى بولونيا لتحقيق لقب كأس إيطاليا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1974.

وسيتأهل الفائز باللقب للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

كما سينافس إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي للموسم المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــا.

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انتهت

ق 53: جوووووول أوووووول.. بولونيا يتقدم عن طريق دان ندوي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ الدفاع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 15: الحارس يتصدى لرأسية يوفيتش ببراعة على مرتين ويمنع الأول لميلان

ق 8: ركلة حرة نفذها فيرجسون تصدى لها ماينان وتابعها كاسترو بتسديدة ضعيفة

بداية اللقاء