اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 21:49

كتب : محمد جمال

شعار اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية إلى جميع أندية الدوري يطالبها فيها بضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل في شأن توظيف اللاعبين والمدربين الأجانب، وذلك تنفيذاً للضوابط التي أصدرتها وزارة القوى العاملة.

وحصل اتحاد الكرة على خطاب من الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب بوزارة القوى العاملة.

ويشير الخطاب إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، الذي ينص صراحة على عدم جواز مزاولة أي أجنبي للعمل داخل البلاد دون الحصول أولاً على ترخيص صريح من الوزارة.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن الجدول الزمني لحصول الأندية على مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين.

وتبدأ إجراءات الحصول على التراخيص يوم 15 مايو المقبل، على أن يتم إعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو.

وتقرر إرسال الدعوة للأندية عبر منصة التراخيص، للتقديم على رخصة الأندية المحترفة المحلية يوم 15 مايو.

ويستمر تقديم المستندات والبيانات اللازمة للحصول على رخصة الأندية المحترفة المحلية حتى يوم 10 يونيو.

وتتم عملية مراجعة المستندات وعقد الاجتماعات لمنح التراخيص من عدمه عن طريق لجنة التراخيص بدءًا من 11 يونيو وحتى 18 يونيو.

ويُفتح الباب للتقدم باستئناف عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة، في الفترة من 20 يونيو وحتى 25 يونيو.

ويتم البت في الاستئنافات المقدمة من الأندية يوم 26 يونيو.

ويعلن اتحاد الكرة القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو المقبل.

وكلف الاتحاد المدير التنفيذي بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.

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