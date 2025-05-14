تشكيل ريال مدريد - مبابي وإندريك يقودان الهجوم أمام مايوركا.. وجولر أساسي
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 21:22
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيله الأساسي لمواجهة ريال مايوركا.
ويحل ريال مايوركا ضيفا على ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.
ودفع أنشيلوتي بالمدافع الشاب جاكوبو رامون في قلب الدفاع لتعويض غيابات الفريق.
بينما بدأ التركي أردا جولير في التشكيل الأساسي.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: فران جارسيا - راؤول أسينسيو - جاكوبو رامون - فيديريكو فالفيردي.
الوسط: داني سيبايوس - أردا جولير - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.
الهجوم: كيليان مبابي - إندريك.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة قبل 3 جولات من ختام الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 82 نقطة.
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