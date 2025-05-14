تشكيل نهائي كأس إيطاليا - ثلاثي دفاعي في ميلان.. وعودة ندوي لقيادة هجوم بولونيا

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - بولونيا

اعتمد سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان على ثلاثي في الدفاع أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا.

ويلتقي ميلان مع بولونيا في نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً.

ويواصل ميلان الاعتماد على خطة 3-4-3 مؤخرا بعدما حقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات من خلالها وآخرها على حساب بولونيا بنتيجة 3-1.

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ويبدأ لوكا يوفيتش في الهجوم على حساب سانتياجو خيمينيز وتامي أبراهام.

في المقابل يعود دان ندوي لقيادة هجوم وبولونيا، فيما سيبدأ دافيدي كالابريا على مقاعد البدلاء أمام فريقه السابق.

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: فيكايو توموري – ماتيو جابيا – ستراهينيا بافلوفيتش

الوسط: أليكس خيمينيز – يوسف فوفانا – تيجاني رينديرز – ثيو هيرنانديز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – لوكا يوفيتش – رافائيل لياو

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وجاء تشكيل بولونيا

حراسة المرمى: لوكاس سكوربسكي

الدفاع: أيميل هولم – سام بوكيما – جون لوكيمي – خوان ميراندا

الوسط: ريكاردو أورسوليني - فيرجسون – ريمو فرويلر – جيوفاني فابيان

الهجوم: دان ندوي – سانتياجو كاسترو

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ويأمل ميلان تحقيق لقب كأس إيطاليا لأول مرة منذ 2003.

فيما يسعى بولونيا لتحقيق لقب كأس إيطاليا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1974.

وسيتأهل الفائز باللقب للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

كما سينافس إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي للموسم المقبل.

ميلان بولونيا كأس إيطاليا
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