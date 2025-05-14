ريفيرو: انطلقت من القاع.. وإنجازاتي لم تأت بـ"اليناصيب"

كشف خوسيه ريفيرو، المرشح الأبرز لتدريب النادي الأهلي، عن تفاصيل رحلته من بدايات تدريبية متواضعة إلى تدريب أحد أكبر الفرق بجنوب إفريقيا.

واقترب ريفيرو من تولي تدريب الأهلي بشكل رسمي خلفا لمارسيل كولر الذي رحل عن تدريب الفريق بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.

وقال ريفيرو في تصريحات عبر موقع SABC Sport الجنوب إفريقي: "بدأت مسيرتي من القاع وأعني القاع بمعناه الحرفي. بدأت التدريب في أدنى درجات الدوري في بلدي، ثم صعدت خطوة بخطوة حتى وصلت لهذه المرحلة".

وأضاف "خلال تلك الرحلة اضطررت للقيام بالعديد من المهام وإثبات نفسي باستمرار للوصول إلى المستوى الذي أنا عليه اليوم، ذلك المسار علمني مدى صعوبة تحقيق الإنجازات عندما تبدأ من الصفر".

وأتم "علاقتي بين شخصيتي وطريقة لعب فريقي ليست علاقة حظ، بل علاقة جهد وسعي. أنا هنا لأنني عملت من أجل هذا المكان، وليس لأنني ربحت في الياناصيب".

وكان مصدر مقرب من ريفيرو قال عبر FilGoal.com: "ريفيرو سيصل إلى مصر خلال ساعات للتوقيع مع الأهلي، وسيصطحب معه خمسة مساعدين. حتى الآن، الاسم المؤكد الوحيد هو كارلوس نودر، المعد البدني، بينما لم تُحسم أسماء باقي المساعدين بسبب عدم حصولهم على إذن بالرحيل من نادي أورلاندو بايرتس".

ويتولى عماد النحاس تدريب الأهلي حاليا بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ويتبقى 4 مباريات لأورلاندو بايرتس في الدوري الجنوب إفريقي بالموسم الحالي.

وأعلن النادي رحيل ريفيرو عن تدريب الفريق بسبب اتفاقه مع فريق آخر.

وسيكون الإسباني خوسيه ريفيرو هو المدير الفني للأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.