كرة طائرة - 7 ألقاب في موسمين.. الأهلي يعلن رحيل فيرناندو مونزو

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

فرناندو مونزو - المدير الفني الأهلي كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي رحيل الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني لفريق رجال الكرة الطائرة.

وتولى مونزو قيادة فريق الأهلي للكرة الطائرة لمدة موسمين بداية من صيف 2023.

وكتب الأهلي عبر صفحته الرسمية: "الأهلي يوجه الشكر إلى المدير الفني لفريق رجال الكرة الطائرة، فيرناندو مونزو ويثمن جهوده التي بذلها مع الفريق.

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وحصد مونزو خلال موسمين سبعة ألقاب مع فريق الأهلي.

إذ نجح في تحقيق الثلاثية المحلية موسمين على التوالي بألقاب الدوري وكأس والسوبر.

كما توج ببطولة إفريقيا للأندية 2024 قبل أن يودع من نصف نهائي نسخة العام الجاري.

وقاد مونزو فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة في كأس العالم للأندية بالموسم المنقضي.

وحقق الأهلي وقتها المركز الخامس في مشاركته الرابعة تاريخيا بمونديال الأندية.

ونجح الأهلي في تحقيق انتصاره الأول تاريخيا بالبطولة بعد الفوز على برايا البرازيلي كأول فريق إفريقي ينتصر أمام فريق برازيلي.

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