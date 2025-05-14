كرة يد - الترجي يستهل حملة الدفاع عن اللقب باكتساح فانز الكاميروني في مجموعة الأهلي

استهل الترجي التونسي مشوار الدفاع عن لقب كأس الكؤوس الإفريقية باكتساح فانز الكاميروني.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات كأس الكؤوس الإفريقية حتى 23 مايو الجاري.

وتغلب الترجي على فانز الكاميروني بنتيجة 39-14 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتضم المجموعة الثانية فرق الأهلي والترجي التونسي ورد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني والجيش الملكي المغربي.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الأولى من البطولة رفقة أندية المنتدى المغربي والوداد المغربي وفاب الكاميروني وجي إس كيه الكونغولي.

وكان الترجي التونسي قد حسم لقب النسخة الماضية والتي أقيمت في الجزائر.

وسبق وأن توج الزمالك بلقب كأس الكؤوس 7 مرات سابقة آخرها في نسخة 2023.

أما الأهلي فسبق له تحقيق 4 ألقاب ببطولة كأس الكؤوس.