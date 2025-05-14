الدوري السعودي - الهلال وأهلي جدة يستهدفان مدافع النصر
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 20:32
كتب : FilGoal
يحظى علي لاجامي مدافع نادي النصر السعودي باهتمام فريقي الهلال وأهلي جدة.
علي لاجامي
النادي : النصر
وينتهي تعاقد لاجامي مع النصر بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب قنوات ssc السعودية، فإن لاجامي رفض تجديد تعاقده مع النصر مقابل 11 مليون ريال سعودي سنويا.
واوضحت التقارير أن الهلال وأهلي جدة قدما عروض مالية تفوق عرض النصر لتجديد تعاقد لاجامي.
وأرجأ لاجامي اتخاذ قراره النهائي لنهاية الموسم الجاري.
لاجامي صاحب الـ 29 عاما يلعب في صفوف النصر منذ صيف 2020 قادما من الفتح.
المدافع الدولي السعودي لعب 125 مباراة مع النصر وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.
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