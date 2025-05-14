كرة سلة - فوز سيدات الأهلي على سبورتنج في الجولة الأولى من نهائي الدوري
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 20:23
كتب : FilGoal
انتصر فريق سيدات الأهلي لكرة السلة على سبورتنج ضمن منافسات الجولة الأولى من نهائي دوري السوبر.
وتستضيف صالة استاد القاهرة منافسات نهائي دوري السوبر بين فريقي الأهلي وسبورتنج.
وتغلب فريق سيدات الأهلي على سبورتنج بنتيجة 93-66.
ويقام النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم اللقب.
وتوج فريق سيدات الأهلي منذ أيام بلقب كأس مصر على حساب سبورتنج على صالة حسن مصطفى.
وحقق فريق سيدات الأهلي هذا الموسم ثلاثة ألقاب بحصد الكأس والسوبر المصري ودوري المرتبط.
وتسعى سيدات الأهلي لتحقيق الرباعية هذا الموسم استمرارا لتفوق الموسم الماضي.
أما سبورتنج فيسعى للتتويج بلقب الدوري وختام الموسم بلقبه الأول.
ومن المقرر أن تستضيف صالة الأهلي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات في ديسمبر المقبل.
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