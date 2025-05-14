وزارة الرياضة تعلن موعد وصول البدري وطاقمه إلى مصر.. وموقف كهربا و5 لاعبين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة موعد وصول الطاقم الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي إلى القاهرة، في ظل الأحداث التي تشهدها ليبيا خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفية للاطمئنان على الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا، حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي، والطاقم الفني المرافق له المكون من هادي خشبة، وأحمد أيوب، وأحمد شكري".

وتابعت الوزارة: "اطمئن الوزير على محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الاتحاد الليبي، للتأكد من سلامته وإجراءات عودة جميع الرياضيين المصريين إلى القاهرة بالتنسيق المتواصل مع وزارة الخارجية وجميع الجهات المعنية".

وأوضح بيان الوزارة: "بعض الرياضيين يتواجدون حاليًا في مصراتة والباقي فى مدينة طرابلس الليبيتين، حيث يتواجد الكابتن حسام البدري، وهادي خشبة، وأحمد أيوب، وهادي السعيد في مدينة مصراتة، بينما يتواجد كل من أحمد عصمت مدرب أحمال نادي المدينة الليبي، ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الاتحاد الليبي، وأحمد شفيق لاعب السويحلي الليبي للكرة الطائرة في العاصمة طرابلس".

وأشارت الوزارة إلى أن الطاقم الفني المتواجد فى مصراته سيصل إلى مطار القاهرة الدولي الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء، بينما سيتوجه الباقي إلى مدينة مصراتة استعدادًا للسفر إلى القاهرة مباشرة.

ويتواجد أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي، في منطقة آمنة في ليبيا.

أما إسلام الفار لاعب العزيمة الليبي فيتواجد في مكان غير آمن ويبحث موقفه من العودة إلى مصر.

فيما عاد الثلاثي عمرو موسى، وعمر السعيد، وعلي فتحي لاعبي المجد الليبي إلى مصر بعد تصاعد الأحداث في ليبيا.