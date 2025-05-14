رئيس أهلي جدة: تسوية مستحقات فيرمينو المالية ورحيله بنهاية الموسم

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو

استقر نادي أهلي جدة على رحيل روبرتو فيرمينو بنهاية الموسم الجاري.

وكان فيرمينو قد توج مع أهلي جدة بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكشف خالد الغامدي رئيس أهلي جدة عبر قناة إم بي سي أكشن: "تم تسوية الأمور المالية مع فيرمينو".

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وأوضح "فيرمينو خارج قائمة الفريق المحلية وسيغادر بنهاية الموسم الجاري".

وكان فيرمينو قد خرج من قائمة أهلي جدة المحلية ويشارك مع الفريق السعودي قاريا فقط.

واختتم الغامدي تصريحاته "أهلي جدة سيكون ند لكل الأندية في مسابقة الدوري السعودي بجانب باقي البطولات المحلية والقارية".

وتوج أهلي جدة بلقب آسيا بعد الفوز على كاواساكي الياباني بهدفين دون مقابل ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان أهلي جدة قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواجد أهلي جدة في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الحصول على وصافة نسخة 2012 عند الخسارة أولسان هيونداي الكوري.

وبذلك حسم أهلي جدة تأهله إلى كأس العالم للأندية 2029 في نسختها الثانية بمشاركة 32 فريقا والتي لم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن.

كما يتواجد أهلي جدة في كأس القارات "إنتركونتيننتال" بديل كأس العالم بنظامها السنوي.

أهلي جدة فيرمينو الدوري السعودي
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