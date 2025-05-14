خبر في الجول - إصابة عزمي غومة لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي

تعرض التونسي عزمي غومة ظهير أيسر فاركو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وعلم FilGoal.com أن غومة أجرى أشعة لاستيضاح درجة إصابته التي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب غومة خلال مباراة فاركو أمام بيراميدز التي انتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثية مقابل هدفين.

وخرج غومة في الدقيقة 24 وحل أحمد جمال بدلا منه.

وانضم غومة صاحب الـ27 عاما، إلى فاركو قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2021.

ولعب عزمي غومة هذا الموسم 19 مباراة في الدوري سجل خلالهم هدفا وصنع آخر، وكذلك شارك في مباراة وحيدة في كأس مصر.

ويحتل فاركو المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة المنافسة على اللقب في الدوري المصري برصيد 31 نقطة.