نائب رئيس اتحاد السلة لـ في الجول: السبخي مدربا للمنتخب الأولمبي ووسام لمنتخبات 3×3

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 19:47

كتب : هاني العوضي

الاتحاد المصري لكرة السلة

كشف محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن مجموعة من القرارات التي صدرت خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

وعقد الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصليحي اجتماعا اتخذ خلاله بعد القرارات.

وكشف فتحي لـFilGoal.com عن القرارات الأتية:

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*تعيين عمرو السبخي مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأولمبي.

*تعيين وسام جابر، مديرًا فنيًا للمنتخبات الوطنية المصرية 3×3 للرجال.

*كما سيتولى وسام جابر مهمة تدريب منتخب الرجال 3×3، ومنتخب تحت 23 عامًا للشباب.

*الموافقة على المشاركة في تصفيات كأس العالم للسيدات 3×3 المقامة في أذربيجان خلال الفترة من 24 إلى 25 مايو الجاري.

*الموافقة على المشاركة في بطولة (1) WOMEN SERIES المقامة في أذربيجان خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو الجاري.

*الموافقة على المشاركة في بطولة الصين الدولية خلال الفترة من 9 إلى 19 يونيو المقبل.

* الموافقة على المشاركة في بطولة WOMEN SERIES (2) المقامة في النمسا خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو المقبل.

*الموافقة على المشاركة في البطولة الدولية الودية 3×3 للرجال والناشئين تحت 12 عامًا في روسيا خلال الفترة من 13 إلى 16 يونيو المقبل.

*الموافقة على المشاركة في بطولة الصين الدولية خلال الفترة من 24 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

*الموافقة على المشاركة في دوري الأمم رجال وسيدات 3x3 تحت 23 عامًا بالجزائر خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

*تعيين شريف علي وأحمد عوض الله في لجنة المنتخبات.

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