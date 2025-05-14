خبر في الجول - اللجنة الفنية باتحاد الكرة ترفض زيادة عدد الأجانب.. والحسم 20 مايو

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 18:59

كتب : محمد جمال

اتحاد الكرة

علم FilGoal.com أن اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم رفضت مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية خلال الموسم المقبل.

وتسمح لوائح الاتحاد المصري بالتعاقد مع 5 لاعبين أجانب لكل ناد.

وبررت اللجنة موقفها بالأزمات التي تعرضت لها بعض الأندية بسبب إيقاف القيد، مثل الزمالك والإسماعيلي، مؤكدة أن التوسع في عدد الأجانب قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية والإدارية داخل الأندية.

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في المقابل، ترغب عدة أندية في زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وفي مقدمتها الأهلي، ومن المنتظر أن يُحسم القرار النهائي خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية يوم 20 مايو الجاري.

وحدد اتحاد الكرة يوم 20 مايو موعدا لاجتماعه مع الأندية لمناقشة شكل الدوري للموسم الجديد.

وتلقت الأندية خطابا من اتحاد الكرة بالاجتماع في الموعد المحدد.

اتحاد الكرة يرغب في إقامة الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقا بنظام دوري من دورين.

هاني أبو ريدة سيحضر الاجتماع وسيدعو أندية الجمعية العمومية، ولم يتم التطرق لفكرة تقليل عدد الفرق الهابطة للدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يهبط فريقين بنهاية الموسم الجاري مقابل تأهل 3 فرق من دوري المحترفين ليصبح عدد الفرق المشاركة الموسم المقبل 19.

وسبق أن كشف أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن مقترح قدمه لنظام الدوري الجديد.

وجاء المقترح الذي أوضحه عبر قناة دي إم سي كالتالي:

موسم 2024-2025: (الموسم الحالي)

- هبوط فريق واحد فقط حتى لا يصبح عدد الفرق فرديا في الموسم المقبل.

موسم 2025 - 2026: (20 فريقا)

- إقامة الدور الأول بشكل طبيعي (19 مباراة) ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني.

- تضم مجموعة المنافسة على الهبوط (آخر 14 فريقا) بينما مجموعة المنافسة على اللقب (أول 6 فرق).

- مجموعة الهبوط من دور واحد - كل فريق يلعب 13 مباراة ليصبح الإجمالي 32 مباراة.

- مجموعة اللقب - كل فريق يلعب ذهابا وإيابا 10 مباريات ليصبح الإجمالي 29 مباراة.

- يهبط 3 فرق ويصعد 3 آخرين ليظل العدد 20 فريقا.

ويهدف هذا النظام للاستفادة تسويقيا من إقامة مواجهات بين فرق مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 مرات في الموسم.

موسم 2026-2027: (20 فريقا)

- نفس نظام الموسم السابق له مع هبوط 4 فرق وصعود 2 فقط من الدرجة الثانية ليصبح العدد 18 فريقا

موسم 2027-2028 (18 فريقا)

- تعود المسابقة إلى نظامها الطبيعي من دورين

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