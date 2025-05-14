اسكواش - 9 مصريين إلى ربع نهائي بطولة العالم

وصل تسعة لاعبين مصريين إلى ربع نهائي بطولة العالم للرجال والسيدات.

وتستضيف ولاية شيكاغو منافسات بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش حتى 17 مايو الجاري.

وتأهل أربع لاعبات إلى ربع النهائي مقابل خمسة لاعبين في منافسات الرجال.

وتدافع نوران جوهر عن لقب بطولة العالم بعد التتويج بالنسخة الماضية.

وتقام مباريات البطولة فجرا بتوقيت مصر بسبب فرق التوقيت مع ولاية شيكاغو.

ويأتي جدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

15 مايو

نوران جوهر × اليابانية ساتومي واتانابي (1:30 فجرا)

هانيا الحمامي × ندى عباس (2:30 فجرا)

علي فرج × طارق مؤمن (3:30 فجرا)

يوسف سليمان × البيروفي دييجو إلياس (4:30 فجرا)

16 مايو

نور الشربيني × الإنجليزية جيني كينيدي (1:30 فجرا)

الأمريكية أوليفيا ويفير × الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام (2:30 فجرا)

كريم عبد الجواد × مصطفى عسل (3:30 فجرا)

النيوزلاندي بول كول × الإنجليزي محمد الشوربجي (4:30 فجرا)