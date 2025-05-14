البدري: وصلنا إلى مطار مصراته تمهيدا للعودة إلى مصر.. وأشكر السيسي لتدخله

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 18:52

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري - أهلي طرابلس الليبي

قدم حسام البدري المدير الفني لنادي أهلي طربلس الليبي الشكر إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد تكليف الأجهزة الأمنية لحل أزمة الطاقم الفني المصري في العاصمة الليبية طربلس.

وأوضح البدري في بيان له: "وصلنا إلى مطار مصراته وأنهينا كافة الإجراءات الأمنية اللازمة للعودة إلى القاهرة"

وأضاف "نقدم الشكر إلى كل الجهات المعنية على سرعة الاستجابة والتدخل الفوري في تسهيل كافه الأمور وتذليل العقبات لتوفير الحماية الكاملة".

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وكانت اشتباكات مسلحة قد حدثت بالعاصمة الليبية طرابلس، ليتم على إثرها تأجيل النشاط الكروي في ليبيا بسبب الاشتباكات.

ويتولى البدري تدريب أهلي طرابلس حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتواجد هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في نادي أهلي طرابلس في منصب المدير الرياضي.

وأيضا الأنجولي كريستوف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

ويحتل أهلي طرابلس المركز الأول في المجموعة الرابعة للدوري الليبي برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق المدينة صاحب المركز الثاني وذلك قبل جولتين من المرحلة النهائية للدوري.

وتقام المرحلة النهائية للدوري الليبي بتواجد 12 فريق بواقع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربعة للدوري.

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