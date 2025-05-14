ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة دياز

كشف ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه المغربي براهيم دياز.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد إصابة براهيم دياز في العضلة الضامة دون تحديد مدة غيابه.

وسيغيب دياز عن مواجهة مايوركا، كما باتت مشاركته أمام إشبيلية في الجولة المقبلة محل شك.

وتقلصت آمال ريال مدريد في التتويج باللقب بعدما خسر على يد برشلونة المتصدر في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

فقد رفع البلوجرانا رصيده إلى النقطة 82 في الصدارة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 75 في المركز الثاني.