صراع ثلاثي.. نابولي يقترب من ضم جوناثان ديفيد في صفقة انتقال حر

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 18:29

كتب : FilGoal

جوناثان ديفيد

دخل ثلاثي القمة الإيطالية نابولي، ويوفنتوس، وإنتر، في سباق من أجل التعاقد مع جوناثان ديفيد لاعب فريق ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن جوناثان ديفيد قرر الرحيل عن ليل مجانا مع نهاية عقده آخر الموسم الجاري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن نابولي سابق إنتر ويوفنتوس في التوصل لاتفاق شفهي لضم اللاعب الكندي.

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وتابع "رغم المفاوضات الجارية مع كافة الأطراف، إلا أن نابولي هو النادي الوحيد الذي توصل لنقاط رئيسية واضحة تجاه إتمام الصفقة".

وتتابع عدد من الأندية الأوروبية في الدوريين الإنجليزي والإسباني موقف جوناثان ديفيد.

ويأمل نابولي في تسريع المفاوضات لإضفاء الطابع الرسمي على العرض والاقتراب من إتمام الاتفاق.

وخاض جوناثان ديفيد 31 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي وسجل 16 هدفا، وصنع 5، بالإضافة للمشاركة في 3 مباريات بكأس فرنسا.

كما شارك في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا، سجل 7 أهداف وصنع هدفين.

ولعب جوناثان ديفيد في مسيرته لأندية جنت البلجيكي في فريقين الشباب والأول، قبل الانضمام إلى ليل في صيف 2020.

ونجح ديفيد في الفوز ببطولتي الدوري الفرنسي 2020 - 2021، والسوبر الفرنسي 2021 - 2022.

ولعب المهاجم الكندي 61 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 32 هدفا دوليا.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر، قبل جولتين من النهاية.

الدوري الإيطالي نابولي جوناثان ديفيد
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