كرة يد - بعد تتويج الأهلي.. غموض موقف الزمالك والترجي من سوبر جلوب

يسود الغموض موقف الفريق المتأهل رفقة الأهلي إلى كأس العالم للأندية لرجال كرة اليد "سوبر جلوب".

ومن المقرر أن تستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية سواء كممثل للبلد المستضيف بصفته بطل الدوري المصري أو كممثل لقارة إفريقيا كبطل للسوبرالإفريقي.

وحصد الأهلي لقب الدوري المصري بينما حل الزمالك في الوصافة، أما قاريا فتوج بلقب السوبر الإفريقي وحل الترجي التونسي في الوصافة.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة اليد ميزة للفريق المشارك كمستضيف في مونديال الأندية باختيار مجموعته بعد إقامة القرعة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري والسوبر الإفريقي الموسم الماضي أيضا، ووقتها شارك الزمالك وصيف البطولتين بصفته ممثل لقارة إفريقيا.

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي أي إعلان رسمي بشأن الفريق المشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بين الزمالك والترجي.

ويشارك الترجي في مونديال الأندية كممثل لقارة إفريقيا حال تم اختيار الأهلي كممثل للبلد المستضيف.

بينما يشارك الزمالك في البطولة كممثل للبلد المستضيف حال تم اختيار الأهلي كممثل لقارة إفريقيا.

تأهل الثلاثي مطروح

ربما تشارك أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي سويا في النسخة المقبلة في كأس العالم للأندية عن طريق حلين مطروحين.

وعلم FilGoal.com أن الحل الأول المطروح هو مشاركة الأهلي بصفته ممثل البلد المستضيف للاستفادة من ميزة اختيار مجموعته.

وفي تلك الحالة يشارك الترجي كممثل لقارة إفريقيا، بينما يشارك الزمالك عن طريق بطاقة الدعوة من الاتحاد الدولي وذلك في حالة إقامة البطولة من 9 فرق مثل النسخة السابقة.

أما في حالة مشاركة 12 فريقا في كأس العالم للأندية مثل نسختي 2022 و2023 في السعودية وقتها سيشارك الأهلي والزمالك بصورة طبيعية كممثلين لمصر الدولة المستضيفة.

ووقتها يشارك الترجي بصفته ممثل لقارة إفريقيا بصفته وصيف السوبر الإفريقي.