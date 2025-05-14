تقرير مغربي: الوداد يواجه بورتو وإشبيلية وديا ضمن استعدادات كأس العالم للأندية

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 17:59

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

استقر نادي الوداد المغربي على خوض فريقه مباراتين وديتين بشهر مايو الجاري ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

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وكشف موقع راديو مارس المغربي عن خوض الوداد مواجهتين وديتين أمام كل من بورتو وإشبيلية.

ويعتبر بورتو هو منافس الأهلي في المجموعة الأولى من مونديال الأندية.

وأشار التقرير إلى لعب الوداد المباراتين الوديتين يومي 27 و31 مايو الجاري.

ولم يكشف التقرير مكان إقامة المباراتين الوديتين حتى الآن.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

الوداد بورتو كأس العالم للأندية منافس الأهلي
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