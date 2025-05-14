كرة يد - في غياب باربيتو.. الزمالك يستهل مشواره بالفوز في كأس الكؤوس الإفريقية

استهل فريق الزمالك لرجال كرة اليد مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالفوز على فاب الكاميروني.

وتغلب الزمالك على فاب الكاميروني في مباريات الجولة الأولى بنتيجة 27-18.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات كأس الكؤوس الإفريقية حتى 23 مايو الجاري.

وشهدت المباراة غياب الإسباني فيرناندو باربيتو المدير الفني لفريق الزمالك، وقاد الفريق محمد ريشة المدرب المساعد.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة سوف يعقدها المدرب الإسباني مع هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى من البطولة رفقة أندية المنتدى المغربي والوداد المغربي وفاب الكاميروني وجي إس كيه الكونغولي.

بينما المجموعة الثانية تضم فرق الأهلي والترجي التونسي ورد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني والجيش الملكي المغربي.

وكان الترجي التونسي قد حسم لقب النسخة الماضية والتي أقيمت في الجزائر.

وسبق وأن توج الزمالك بلقب كأس الكؤوس 7 مرات سابقة آخرها في نسخة 2023.