الحسين عموتة يكشف أسباب رفضه تدريب العراق

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

حسين عموتة - الأردن

كشف المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي سبب رفضه تدريب منتخب العراق.

وارتبط عموتة بتدريب منتخب العراق قبل أن يتجه منتخب أسود الرافدين للتعاقد مع الأسترالي جراهام أرنولد.

وقال الحسين عموتة في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية:"ظروف شخصية وعائلية جعلتني لا أغادر الجزيرة لتدريب منتخب العراق، فالتوقيت كان صعبا بالنسبة لي".

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وأضاف " أتمنى الاستمرار في تدريب الجزيرة، ولكن مسألة بقائي أو رحيلي أمر طبيعي وعادي بالنسبة لي، بالطبع أتمنى التواجد، ولكن كما قلت يجب أن يكون هناك توافق، وليس لدي مشكلة، الأهم أنني قمت بعملي وبقلبي بنسبة 1000%، ربما يكون هناك تقصير في بعض الأحيان، لكني لم أقصر في حضوري الذهني وأوقاتي التي قضيتها مع الفريق".

وأتم "الأمر الإيجابي أننا نجحنا في تحقيق لقب بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لكننا بالطبع تأخرنا في الدوري، وأعتقد أن الجزيرة كان يستحق مركزاً أفضل، إلا أننا كجهاز فني مسؤولون بالتأكيد مع اللاعبين عن النتائج في الدوري، خصوصاً وأن بعض المباريات ضاعت علينا بتهور في بعض الأحيان واسترخاء في أحيان أخرى، حيث كان المفترض أن نظهر بشكل أكثر حزم وقتالية".

ويضم نادي الجزيرة بين صفوفه لاعب الوسط المصري محمد النني.

ويحتل نادي الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة.

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