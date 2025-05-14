اجتماع بين وزير الشباب والرياضة وممثلة الدوري الإسباني في مصر لتبادل الخبرات

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بلانكا فاليفيلسو ممثلة رابطة الدوري الإسباني في مصر وليبيا والسودان والكويت والأردن ولبنان.

الزيارة جاءت لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير كرة القدم وتنمية المواهب الشابة وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك من خلال تطوير كرة القدم في مصر من خلال التعاون بين الوزارة واتحاد الكرة بجانب التعاون في مشروع تطوير الأكاديميات الرياضية بالإضافة إلى التعاون في المشروعات التي تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الكروية في الفئات العمرية المختلفة.

وشدد أشرف صبحي على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم الشراكات الدولية التي تسهم في الارتقاء بالرياضة المصرية، خاصة كرة القدم التي تحظى بجماهيرية كبيرة مشيدا بالتجربة الإسبانية في إدارة وتنظيم الدوريات المحترفة.

وأعربت بلانكا عن سعادتها مع وزارة الشباب والرياضة مشيرة إلى اهتمام الرابطة بتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا، مؤكدة على التزام الرابطة بنقل خبراتها إلى الجانب المصري.