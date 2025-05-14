كانسيلو يقترب من العودة قبل كأس العالم للأندية

دخل البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي، بعد أن أنهى مرحلة العلاج، حسبما ذكرت جريدة الرياضية.

وأكد التقرير أن كانسيلو يتعافى بشكل تدريجي من الإصابة، التي يسعى فيها الطبيب الإسباني خوان خيمينيز لتجهيزه قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، الذي يسبق بطولة كأس العالم للأندية منتصف يونيو المقبل.

ويعاني كانسيلو من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، من الدرجة الثانية.

وتعرض كانسيلو للإصابة خلال مجريات مباراة فريقه أمام جوانجو الكوري الجنوبي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يستطع على إثرها إكمال المباراة مع زملائه.

وأوضح التقرير أن جلوس البرازيلي رينان لودي على مقاعد دكة البدلاء في مواجهة العروبة جاء بقرار فني من قبل محمد الشلهوب، مدرب الفريق المؤقت.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في الدوري السعودي، برصيد 68 نقطة، قبل نهاية المشوار بثلاث جولات.

إذ يتبقى له مواجهة الفتح والوحدة والقادسية على التوالي.

ويخوض الهلال مواجهته الافتتاحية أمام ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم 2025، يوم 18 يونيو المقبل.

على أن يواجه ريد بول سالزبورج النمساوي، 23 من الشهر ذاته، ويختتم الدور التمهيدي بمباراة باتشوكا المكسيكي يوم 27.