مصدر مقرب من ريفيرو لـ في الجول: المدرب الإسباني سيصل مصر خلال ساعات للتوقيع مع الأهلي

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 16:51

كتب : محمد عبد العظيم

خوسيه ريفيرو

كشف مصدر مقرب من خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس عن الموعد المحتمل لوصوله إلى مصر.

واقترب ريفيرو من تولي تدريب الأهلي بشكل رسمي خلفا لمارسيل كولر الذي رحل عن تدريب الفريق بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ريفيرو سيصل إلى مصر خلال ساعات للتوقيع مع الأهلي، وسيصطحب معه خمسة مساعدين. حتى الآن، الاسم المؤكد الوحيد هو كارلوس نودر، المعد البدني، بينما لم تُحسم أسماء باقي المساعدين بسبب عدم حصولهم على إذن بالرحيل من نادي أورلاندو بايرتس."

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ويتولى عماد النحاس تدريب الأهلي حاليا بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ويتبقى 4 مباريات لأورلاندو بايرتس في الدوري الجنوب إفريقي بالموسم الحالي.

وأعلن النادي رحيل ريفيرو عن تدريب الفريق بسبب اتفاقه مع فريق آخر.

وسيكون الإسباني خوسيه ريفيرو هو المدير الفني للأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

خوسيه ريفيرو الأهلي أورلاندو بايرتس
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