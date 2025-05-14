تيليجراف: ليفركوزن وافق على ترك ألونسو لتدريب ريال مدريد بشكل مجاني

كشفت صحيفة تيليجراف البيرطانية عن موافقة نادي باير ليفركوزن على ترك مدربه تشابي ألونسو بشكل مجاني.

وكان ألونسو قد أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

واقترب ألونسو من تولي تدريب ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي سيرحل لتدريب البرازيل.

وأشارت تيليجراف إلى أن ليفركوزن قد وافق على ترك ألونسو يرحل بشكل مجاني دون الحصول على الشرط الجزائي.

وسينتقل ألونسو لتدريب ريال مدريد بشكل مجاني دون دفع أي أموال.

ونجح ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة ودون هزيمة، لتعد أول مرة ينهي فيها أحد الفرق الدوري الألماني بشكله واسمه الحديث دون هزيمة.

وحسم ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، المركز الثاني هذا الموسم برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 حين كان الفريق وقتها في المركز الـ17 في جدول الترتيب.

سكاي سبورت ألمانيا كشفت عن الأسماء المرشحة لخلافة ألونسو، ويظهر ضمن الأسماء المرشحة سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق، وتشافي مدرب برشلونة السابق، وأربيلوا مدرب شباب ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.