الوكرة يرفض طلب الأهلي لضم حمدي فتحي بشكل نهائي
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 16:28
كتب : FilGoal
رفض نادي الوكرة القطري طلب الأهلي بالتعاقد مع حمدي فتحي بشكل نهائي عقب كأس العالم للأندية.
وذكرت صحيفة العرب القطرية، أن نادي الوكرة رفض طلب الأهلي بضم حمدي فتحي بشكل نهائي بدلا من استعارته في كأس العالم للأندية فقط.
وذلك لأن الوكرة يرى حمدي فتحي من أحد أبرز لاعبي الفريق بعدما ظهر بمستوى مميز معه في المواسم الماضية.
ولهذا السبب يتمسك الوكرة بحمدي فتحي في الفترة المقبلة ويرفض التفريط فيه.
وكان الأهلي اتفق مع الوكرة لضم حمدي فتحي خلال فترة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة ويخوض المباراة الافتتاحية للمونديال ضد إنتر ميامي الأمريكي.
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