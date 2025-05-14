تقرير: سعود عبد الحميد قد ينتقل للدوري الفرنسي الموسم المقبل

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

يبدو أن سعود عبد الحميد مدافع روما على وشك الانتقال إلى الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا لتقرير موقع فوت ميركاتو.

ولم يشارك سعود عبد الحميد بشكل أساسي مع روما خلال الموسم الحالي مما فتح الباب لرحيله الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن سعود يحظى باهتمام كبير من بعض أندية الدوري الفرنسي.

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ولم يتضح بعد ما إذا كان ناديا ريمس أو تولوز احتفظا بالاهتمام الذي أظهراه في الصيف الماضي.

قبل أيام، ذكرت جريدة عكاظ أن سعود عبد الحميد تلقى 4 عروض من الدوري السعودي وعرض من الدوري الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أسماء الأندية السعودية، وهي الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة ونيوم.

وأفاد التقرير أن عرض نادي اتحاد جدة حتى هذه اللحظة هو العرض الأفضل من بين العروض المقدمة الأخرى.

وانتقل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي الهلال، في صفقة بلغت قيمتها المالية 4 مليون يورو.

وظهر الدولي السعودي مع روما في 8 مباريات فقط، بواقع 4 في الدوري الإيطالي و4 في الدوري الأوروبي.

سعود عبد الحميد روما
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