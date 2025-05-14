أسامة نبيه: جاهزون للقاء المغرب.. المباراة دربي عربي إفريقي

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 15:15

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب مصر للشباب

وصف أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب مواجهة المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بـ "دربي عربي إفريقي ونهائي قاري مبكر".

ويستعد منتخب مصر للقاء المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب غدا الخميس بعدما حسم كلاهما بطاقة التأهل لكأس العالم في تشيلي شهر أكتوبر المقبل.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي: "حجز تذكرة التأهل للمونديال يمنحنا مزيد من الاستقرار النفسي ورفع الكثير من الضغوط التي عانى منها المنتخب على مدار المنافسات القوية السابقة".

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وأضاف "مباراتنا مع المغرب هي دربي عربي إفريقي ونهائي قاري مبكر لأننا سنواجه منافس قوي ومنظم أثبت وجوده قاريا وعالميا على مدار السنوات الأخيرة، نتطلع لتقديم مباراة تليق باسم بلادنا، سندافع بقوة واستبسال عن أحلامنا المشروعة وسنقاتل من أجل استمرار المسيرة نحو الحلم الإفريقي".

وواصل "تأهل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب يدل على أن البطولة قوية وكل منتخباتها تتقارب مستوياتها ولو أقيمت البطولة بتواجد الأربعة المتأهلين للدور قبل النهائي في مجموعة واحدة كان ذلك يعني خروج فريقين على الأكثر منها مبكرا في الدور الأول".

وأتم "كل المنتخبات عانت في المنافسات بدور المجموعات ودور الثمانية وهذه هي طبيعة كرة القدم مؤكدا أن لاعبينا كانوا أبطالا وعلى درجة المسؤولية وبانتظارهم بنفس الروح القتالية والأداء الرجولي في لقاء المغرب من أجل إسعاد جماهيرهم".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب غدا الخميس في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

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