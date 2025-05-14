تقرير يكشف: سخرية لابورت أشعلت شرارة الخلاف مع مدرب النصر 

كشفت جريدة الشرق الأوسط أن علاقة الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر بمدرب الفريق ستيفانو بيولي وصلت لطريق مسدود.

وبات اللاعب خارج حسابات النادي بعد تراكمات بدأت شرارتها الأولى في رمضان الماضي، ووصلت إلى مراحلها الأخيرة بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن شرارة الخلاف بين الطرفين بدأت عندما طلب الإيطالي بيولي، مدرب النصر، من لاعبي فريقه أداء أحد التدريبات في شهر رمضان الماضي، وحينها سخِر الإسباني لابورت من التمرين المطلوب مما جعل المدرب يشتاط غضباً حينها، لكنهما تجاوزا الأمر.

وأشار التقرير إلى أن الخلافات عادت بين الطرفين عندما ظل المدرب يستبعد اللاعب عن القائمة الأساسية ويشرك علي لاجامي بشكل أكبر على حساب لابورت.

وبعد خسارة الفريق أمام كاواساكي الياباني وخروجه من البطولة الآسيوية حصل خلاف بين بيولي ولابورت في أول مران للفريق بعد العودة إلى الرياض، مما جعل المدرب يستبعده عن تدريبات الفريق الجماعية.

وأفاد التقرير أن لابورت على رادار أتليتك بلباو الإسباني وأحد الأندية الفرنسية من أجل التعاقد معه الصيف المقبل، وهو ما قد يمهّد طريقه لمغادرة أسوار النصر.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن رحيل إيمرك لابورت مدافع النصر السعودي عن الفريق مسألة وقت.

ويرغب لابورت في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم وعدم الاستمرار حتى نهاية عقده، الممتد حتى صيف 2026.

وأوضحت الرياضية أن لابورت سيجتمع مع إدارة ناديه خلال الأيام المقبلة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وإجراء مخالصة مالية معه، قبل نهاية الموسم الجاري.

وتلقى لابورت عرضا شفهيا من مارسيليا الفرنسي، شرط فسخ عقده مع النصر قبل تقديم العرض الرسمي لضمه.