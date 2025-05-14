الزمالك يعلن سفر حسين لبيب إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 14:35

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس الزمالك

أعلن نادي الزمالك سفر حسين لبيب رئيسه إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية هناك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان حسين لبيب تعرض لوعكة صحية قبل أيام مما استدعى حصوله على راحة في المنزل بأمر الأطباء.

وأوضح حسام المندوه أمين صندوق الزمالك في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لـ لبيب قائلا: "حسين لبيب يحتاج للراحة بناء على نصيحة الأطباء ونتمنى أن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

أخبار متعلقة:
حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس الزمالك يعلن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة خبر في الجول - جلسة في منزل لبيب لحسم مصير بيسيرو مع الزمالك

وأضاف "لقد تعرض للكثير من الضغوط هو ومجلس الإدارة بالكامل".

وأكمل "أشهد أنه يحب الزمالك ويخدمه بصدق ولا نتحدث عن ذلك في الإعلام بشكل مستمر عن ذلك".

وتابع "الضغط النفسي الذي نتعرض له كل يوم صعب للغاية لدرجة أن نصف المجلس تقريبا واجه مشاكل صحية".

ومن المنتظر أن يطير لبيب إلى فرنسا في الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لفحوصات طبية.

الزمالك حسين لبيب الدوري المصري
نرشح لكم
تقرير مغربي: الوداد يواجه بورتو وإشبيلية وديا ضمن استعدادات كأس العالم للأندية مصدر مقرب من ريفيرو لـ في الجول: المدرب الإسباني سيصل مصر خلال ساعات للتوقيع مع الأهلي خبر في الجول - حمزة علاء لم يبلغ الأهلي برحيله نهاية الموسم.. ومحاولة أخيرة للتجديد خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لتجديد عقد رامي ربيعة.. وموقف اللاعب رئيس البنك: رجل أعمال عرض مكافأة للفوز على بيراميدز.. والأهلي لم يطلب ثنائي الفريق سباق الدوري – تعرف على المتبقي في المنافسة على اللقب والمشاركة الإفريقية مؤتمر يورتشيتش: من الصعب أن تكون بطل الدوري.. ولأننا بيراميدز فالأمر أصعب ريفيرو: الكشف عن وجهتي الجديدة قريبا
أخر الأخبار
تقرير مغربي: الوداد يواجه بورتو وإشبيلية وديا ضمن استعدادات كأس العالم للأندية 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - في غياب باربيتو.. الزمالك يستهل مشواره بالفوز في كأس الكؤوس الإفريقية 26 دقيقة | رياضات أخرى
الحسين عموتة يكشف أسباب رفضه تدريب العراق 26 دقيقة | الوطن العربي
اجتماع بين وزير الشباب والرياضة وممثلة الدوري الإسباني في مصر لتبادل الخبرات ساعة | الكرة الأوروبية
كانسيلو يقترب من العودة قبل كأس العالم للأندية ساعة | سعودي في الجول
مصدر مقرب من ريفيرو لـ في الجول: المدرب الإسباني سيصل مصر خلال ساعات للتوقيع مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
تيليجراف: ليفركوزن وافق على ترك ألونسو لتدريب ريال مدريد بشكل مجاني ساعة | الدوري الإسباني
الوكرة يرفض طلب الأهلي لضم حمدي فتحي بشكل نهائي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما 4 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: بيان لجنة التظلمات غير صحيح.. أرسلنا كل ما طُلب بشان بأزمة القمة