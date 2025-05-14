الزمالك يعلن سفر حسين لبيب إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية

أعلن نادي الزمالك سفر حسين لبيب رئيسه إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية هناك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان حسين لبيب تعرض لوعكة صحية قبل أيام مما استدعى حصوله على راحة في المنزل بأمر الأطباء.

وأوضح حسام المندوه أمين صندوق الزمالك في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لـ لبيب قائلا: "حسين لبيب يحتاج للراحة بناء على نصيحة الأطباء ونتمنى أن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "لقد تعرض للكثير من الضغوط هو ومجلس الإدارة بالكامل".

وأكمل "أشهد أنه يحب الزمالك ويخدمه بصدق ولا نتحدث عن ذلك في الإعلام بشكل مستمر عن ذلك".

وتابع "الضغط النفسي الذي نتعرض له كل يوم صعب للغاية لدرجة أن نصف المجلس تقريبا واجه مشاكل صحية".

ومن المنتظر أن يطير لبيب إلى فرنسا في الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لفحوصات طبية.