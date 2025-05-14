وكيل عمر فايد يكشف لـ في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 13:52

كتب : حامد وجدي

عمر فايد - بيرشوت

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل عمر فايد لاعب فنربخشة التركي حقيقة إبلاغ النادي بضرورة رحيله عن الفريق.

عمر فايد

النادي : جيرمينال بيرشوت

فنربخشة

وكان موقع sporX التركي قد قال إن فنربخشة قد اجتمع مع وكيل عمر فايد وطلب منه ضرورة إيجدان فريق جديد للاعب بالإضافة إلى أن النادي سيتساهل في قيمة بيعه.

وقال إسماعيل لـ FilGoal.com: "لم نجتمع مع إدارة فنربخشة حول رحيل عمر فايد ولم يحدث أي شيء مما ذكره الموقع التركي".

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عمر متواجد في تركيا حاليا وفنربخشة طلب منه عدم الحصول على إجازة في مصر لحين تجديد التأشيرة أولا لأنها تنتهي يوم 30 يونيو والدخول في معسكر مغلق مع الفريق بشهر يوليو في البرتغال استعدادا للموسم الجديد".

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد كشف لـ FilGoal.com من قبل رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.

ويعود عمر فايد إلى فنربخشة من جديد بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط فايد بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.

وخاض عمر فايد 15 مباراة مع بيرشوت هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ويبلغ فايد من العمر 21 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.

عمر فايد فنربخشة
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