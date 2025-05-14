مبادرة من دوري "ذا ميكر إكس أوبو دريم ليج" لاكتشاف المواهب

احتفلت OPPO بخطوة هامة في مسيرة دوري " TheMakerXOPPODreamLeague" ، وهي مبادرة وطنية لاكتشاف المواهب، حيث تهدف إلى تمكين المواهب الكروية الشابة في جميع أنحاء مصر. بين 15 فبراير و17 أبريل 2025، وصل دوري TheMakerXOPPODreamLeague إلى 53 مدرسة في 10 أماكن مختلفة، بمشاركة أكثر من 159 فريقًا، وتوّج بحدث نهائي استثنائي أبرز المواهب الرائعة التي تم اكتشافها خلال البرنامج.

ونجح البرنامج في اختيار 47 فريقًا للتأهل للنهائيات، مما يعكس المستوى التنافسي العالي والقدرات المهارية التي يتمتع بها شباب مصر. بالإضافة إلى ذلك، جذبت ثلاث تجارب كشف مفتوحة للكشف عن المواهب أكثر من 324 لاعبًا، تم تقييم كل منهم بناءً على موهبته وإمكاناته لتحقيق تأثير كبير في عالم كرة القدم.

وقالت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة في OPPO مصر: "نحن في غاية السعادة بالإقبال الكبير والمواهب الرائعة التي ظهرت خلال هذه المبادرة. لقد أسهم TheMakerXOPPODreamLeague من توسيع نطاق تأثيرنا، كما أتاح لنا الفرصة لإحداث فارقاً حقيقياً ودائماً في حياة لاعبي كرة القدم الطموحين. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى إنشاء مسار مستدام لاكتشاف المواهب الكروية وتوفير الفرص لهؤلاء اللاعبين الشباب الاستثنائيين لتحقيق أحلامهم."

وجاء أحد أبرز إنجازات البرنامج مع اختيار أربعة لاعبين مميزين للانضمام إلى برنامج " The Maker Incubator. ". ومن خلال هذ البرنامج، سيحصل اللاعبون على تدريب مجاني ومتكامل يشمل ليس فقط المهارات الفنية في كرة القدم، بل أيضًا مجالات أساسية مثل التواصل، التغذية، تطوير اللغة، وغيرها. ويهدف البرنامج إلى تزويد هؤلاء المواهب الشابة بالأدوات والموارد التي تمكّنهم من السعي نحو مسيرة احترافية في عالم كرة القدم، مع الطموح في أن يصبحوا لاعبين دوليين.

وأضافت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة في OPPO مصر، "هدفنا هو تمكين 600 طالب وطالبة خلال العام المقبل من خلال دوري TheMakerXOPPODreamLeague ، الذي يمثل نقطة انطلاق للاعبين الناشئين للقيام بالخطوة الأولى نحو تحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم. ولا تقتصر هذه المبادرة على رعاية المواهب الكروية فحسب، بل تهيئهم أيضًا بشكل شامل لتحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه."

الهدف الأساسي للبرنامج هو تزويد اللاعبين الشباب بالمهارات اللازمة للتنافس على المستوى الدولي. وتستمر OPPO في التزامها بدعم مسيرتهم، مما يضمن أن تُتاح لهؤلاء المواهب الاستثنائية الفرصة للتألق على الساحة العالمية.

شهدت نهائيات دوري TheMakerXOPPODreamLeague ، حضورًا لافتًا بمتوسط 8,150 متفرجًا في كل فعالية، وكانت بمثابة احتفال بشغف وإمكانات شباب مصر. ومع تقدم البرنامج، تتطلع OPPO إلى مواصلة توفير الفرص للاعبي كرة القدم الشباب للنمو والتألق وتحقيق أحلامهم.