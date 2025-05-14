خبر في الجول - حمزة علاء لم يبلغ الأهلي برحيله بنهاية الموسم.. ومحاولة أخيرة للتجديد

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 13:11

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - حمزة علاء

سيجري النادي الأهلي محاولة أخيرة لتجديد عقد حمزة علاء حارس مرماه.

حمزة علاء

النادي : الأهلي

الأهلي

وينتهي تعاقد حمزة علاء مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي فريق مجاني ليلعب بصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب لم يبلغ إدارة الأهلي حتى الآن بشكل نهائي برحيله بنهاية الموسم وستجري الإدارة محاولة أخيرة لتجديد عقده وإن كانت فرصة حدوث ذلك ستكون صعبة.

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وخاض حمزة علاء مباراة واحدة مع الأهلي هذا الموسم جاءت في كأس عاصمة مصر.

وإجمالا خاض مع الأهلي 3 مباريات رسمية في جميع المسابقات.

وتوج الحارس البالغ 24 عاما بـ 8 ألقاب بقميص الأهلي.

وساهم حمزة علاء في احتلال مصر للمركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 لأول مرة منذ 60 عاما.

وسبق أن ارتبط حمزة علاء بالانتقال لصفوف جرونوبل الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

حمزة علاء الأهلي
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