يد - منتخب مصر للسيدات في المستوي الرابع لقرعة بطولة العالم 2025
الأربعاء، 14 مايو 2025 - 12:42
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيف الفرق المتأهلة إلى منافسات بطولة العالم للسيدات.
وتشارك سيدات مصر للمرة الأولى تاريخيا.
وتقام النسخة 27 من بطولة العالم لسيدات كرة اليد في دولتي ألمانيا وهولندا.
وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.
وحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد إقامة مراسم القرعة يوم 22 مايو الجاري.
وجاء منتخب مصر في التصنيف الرابع بقرعة البطولة.
وجاء تصنيف المنتخبات كالآتي:
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