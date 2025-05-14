رئيس البنك: رجل أعمال عرض مكافأة للفوز على بيراميدز.. والأهلي لم يطلب ثنائي الفريق

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن طلب الزمالك التعاقد مع طارق مصطفى المدير الفني الفريق في الفترة السابقة، إلا أن النادي تمسك بمدربه ليكمل مشروعه معه.

وقال نصار عبر قناة إم بي سي مصر: "حدثت اتصالات ليتولى طارق مصطفى تدريب الزمالك في الفترة الماضية لكنه مرتبط معنا بعقد ونعمل على مشروع ممتد لموسمين ولذلك قرر الاستمرار".

وأضاف "كان من الصعب أن نهدم كل شيء في منتصف الطريق بالتخلي عن طارق مصطفى ونعود للبناء من جديد".

واكمل "هدفنا واحد ومحدد وهو التأهل للكونفدرالية والمنافسة على لقب كأس عاصمة مصر".

وأكد "كنا نثق في الجهاز الفني بداية الموسم وأننا نعمل بشكل صحيح ولكن الفريق كان يحتاج بعض الوقت للتجانس".

وأشار "سنرفض أي عرض لشراء ياو أنور، نحن متمسكون به وهو جزء أساسي في مشروع نادي البنك الأهلي".

وأوضح "الأهلي لم يطلب أسامة فيصل أو أحمد ربيع بشكل رسمي أو ودي".

وأفصح "أحد رجال الأعمال رصد مكافأة مالية للفريق قبل مباراة بيراميدز وكتب ذلك عبر حسابه وبعد اللقاء تواصل معنا لمنح المكافأة للاعبين لكنهم رفضوا ذلك لأن هذا ليس من طباعنا".

وأتم تصريحاته "اقتربنا من تحقيق الحلم ولا نريد أن نتوقف في النهاية وكل المباريات المتبقية غاية في الصعوبة".