شكوك حول مشاركة بنزيمة في مباراة التتويج بالدوري السعودي

تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة في مواجهة الرائد بالدوري السعودي.

وذلك بعدما اكتفى بتدريبات في صالة الجيمانزيوم يوم الثلاثاء، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتعرض النجم الفرنسي لإجهاد عضلي أمام الفيحاء مع بداية الشوط الثاني حال دون إكماله المواجهة التي سجل فيها هدفين، وانتصر فيها فريقه بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ31 من الدوري.

وأوضح التقرير أن بنزيمة سيشارك في التدريب الأخير للفريق يوم الأربعاء استعدادًا للقاء الرائد الخميس في الجولة الـ32 من الدوري.

ويدخل اتحاد جدة مواجهة الرائد برغبة كبيرة في الفوز من أجل حسم لقب الدوري قبل جولتين من نهايته.

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة.

بينما هبط الرائد متذيل الترتيب بـ21 نقطة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.