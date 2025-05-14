يوفنتوس يعلن قميصه الجديد لموسم 2025-2026

أعلن نادي يوفنتوس عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-20226 والمقدم من شركة أديداس.

وتم الكشف عن قميص يوفنتوس الأساسي الجديد لموسم 2025/26، بلمسة عصرية على خطوط النادي الأيقونية التي تم تعديلها وتنويعها، ثم تم تشطيبها بلمسات وردية خالدة، حسب بيان النادي.

ويجسد هذا القميص الأساسي الجديد جوهر هوية البيانكونيري، مُشيدًا بالتاريخ العريق والروح الشبابية التي تُميز الفريق.

ويشهد القميص إعادة تفسير الخطوط الكلاسيكية المنظمة بالأبيض والأسود في تصميم جديد وجريء، بمستويات سُمك مختلفة، كإشارة إلى جمالية تُرى في جميع أنحاء الأزياء الإيطالية.

يمكن رؤية تفاصيل وردية اللون على شعار النادي وشعار أديداس والخطوط الثلاثة الممتدة على الكتفين تقديرًا لتقاليد تأسيس النادي.

وصُممت هذه القمصان خفيفة الوزن لتوفير أداءٍ عالٍ ومنح اللاعبين العالميين الثقة اللازمة للعب تحت الضغط، وتتميز بأحدث تقنيات أديداس التي طُوّرت بالتعاون الوثيق مع اللاعبين طوال عملية التطوير.

وصُممت النسخة المخصصة للملاعب من القميص بتقنية HEAT.RDY، باستخدام مواد متطورة لتعزيز تدفق الهواء والحفاظ على شعور اللاعبين بالبرودة، بينما تتميز النسخة المخصصة للمشجعين بتقنية AEROREADY، التي تستخدم موادًا ماصة للعرق وتمتصه للحفاظ على جفاف الجسم.

ويكتمل هذا التصميم بعودة طوق TEAMGEIST، وهو تصميم ارتدته المنتخبات في كأس العالم 2006.