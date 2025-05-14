سباق الدوري – تعرف على المتبقي في المنافسة على اللقب والمشاركة الإفريقية

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

الدوري المصري بيان

انتهت جولة جديدة من الدوري المصري لكن المنافسة بقوة مستمرة بين عدة فرق ضمن مجموعة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري، كذلك فاز بيراميدز على الزمالك بالنتيجة ذاتها.

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وتعادل البنك الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة المصري مع فاركو.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، ويأتي بعده بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة. وكل منهم لعب 23 مباراة.

ثم يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة وبعده المصري في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، وسيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة، وكل منهم لعب 22 مباراة.

في المنافسة على اللقب يلعب الأهلي وبيراميدز في الجولة السابعة يوم السبت المقبل في نفس التوقيت، ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي، وبيراميدز ضد بتروجت.

بينما لن يلعب الزمالك في هذه الجولة ويلعب بعدها ضد بتروجت يوم 24 مايو.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب الأهلي ضد فاركو، ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، ويلعب الزمالك مع فاركو.

وفي المنافسة على المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية بعد ضمان مشاركة الزمالك بها، يتنافس البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا.

ويلعب البنك ضد الأهلي، ويلعب المصري ضد سيراميكا كليوباترا.

وفي الجولة الأخيرة يلعب المصري مع البنك الأهلي، وسيراميكا مع الأهلي.

وحتى الآن لم يصدر قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة السابقة التي لم تُلعب، والذي سيصدر يوم الخميس المقبل وبناء عليه سيتحدد الترتيب النهائي لقمة جدول الدوري.

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