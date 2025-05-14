تقرير: أهلي جدة يقرر تمديد عقده مدربه الألماني

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

ماتياس يايسلة

يتَّجه مسؤولو أهلي جدة إلى تجديد عقد الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق خلال الفترة المقبلة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وذلك في ظل رغبة مشتركة من الطرفين في استمرار العلاقة بينهما.

وأبدى يايسله رغبته في البقاء على رأس الجهاز الفني لأهلي جدة الموسم المقبل، واضعًا نُصب عينَيه المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي.

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وأشار التقرير إلى أن عقد المدرب الألماني، يتضمَّن بندًا، يتيح للنادي تمديد الارتباط به موسمًا إضافيًّا بعد الموسمين اللذين قضاهما مع أهلي جدة، وهو ما تم من قِبل الإدارة.

يشار إلى أن يايسله قاد أهلي جدة أخيرًا لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كاواساكي الياباني 2ـ0 في النهائي الذي أقيم في جدة.

وبدأ الألماني مسيرته التدريبية من الفئات السنية حيث عمل مدربًا لفريق لايبزيج لدرجة الشباب في بلاده خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

ثم تقلَّد منصب المدرب المساعد لفريق بروندبي الدنماركي، وأمضى معه موسمين، بعدها قاد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا، وأشرف بعدها على ليفيرنج في الدرجة الثانية بالنمسا، قبل أن يقود فريق سالزبورج الأول من 2021 حتى وصوله إلى أهلي جدة.

ماتياس يايسله أهلي جدة
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