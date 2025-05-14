دوري NBA – إنديانا يقصي كليفلاند ويتأهل لنهائي الشرق.. وأوكلاهوما يقلب السلسلة ضد دنفر

تأهل إنديانا بيسيرز إلى نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعدما فاز على كليفلاند كافاليرز في نصف النهائي.

واستطاع فريق إنديانا في حسم سلسلة نصف النهائي أمام كليفلاند الذي كان متصدرا للقسم الشرقي، بنتيجة 4-1 في عدد المباريات.

وفاز إنديانا على كليفلاند في المباراة الخامسة بينهما بنتيجة 114-105، ليكون أول المتأهلين إلى نهائي الأقسام.

منتظرا الفائز من سلسلة بوسطن سيلتيكس ونيويورك نيكس.

شهدت المباراة تألق تايريس هاليبرتون نجم إنديانا الذي سجل 31 نقطة منها 6 ثلاثيات.

بينما سجل دونافان ميتشيل نجم كليفلاند 35 نقطة لكنه لم يستطع قيادة فريقه للفوز.

في مباراة أخرى بنصف نهائي القسم الغربي فاز أوكلاهوما سيتي ثاندرز على دنفر ناجيتس بنتيجة 112-105، ليتقدم في السلسة بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرا

وسجل شاي جيلجوس ألكساندر نجم أوكلاهوما 31 نقطة في المباراة، بينما سجل نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجيتس 44 نقطة.